Regioni: Serracchiani (Pd), ‘scudo governatori? Riecco il lodo Alfano’

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “E perché solo i governatori e gli amministratori? Resuscitiamo il Lodo Alfano in formato extralarge, mettiamo al sicuro le massime cariche dello Stato e anche ministri e sottosegretari, oltre ai governatori. Così nessuno rischia più nulla e ognuno può fare quello che vuole, tanto c’è lo scudo. Spero che le parti più avvedute del centrodestra avranno il buonsenso di evitare questo ritorno al passato. Sarebbe definitivamente inguardabile una destra che sfascia l’impalcatura della giustizia creando aree di impunità che non sono passate nemmeno in altre epoche e con ben altri conflitti di interessi. Deludente ma non sorprendente che proprio il presidente della Conferenza delle Regioni apra all’ipotesi attribuita al suo segretario di partito”. Lo afferma la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, in merito a quanto avrebbe detto il leader della Lega Matteo Salvini, secondo cui servirebbe “scudo” per i governatori, ovvero una norma che rinvii indagini e processi per gli amministratori locali e che garantisca loro l’immunità fino a fine mandato.