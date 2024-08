Rai: Pd-M5S-Iv-Avs-Azione, ‘nomine vertici solo dopo riforma governance’ (2)

(Adnkronos) – “Per queste ragioni” i capigruppo dell’opposizione rivolgono un invito “a tutte le forze politiche di procedere ad un confronto per una riforma organica della governance della Rai nella direzione del Media Freedom Act prima di procedere alla nomina dei nuovi vertici per evitare una ennesima lottizzazione e per consentire al servizio pubblico di rilanciarsi nella sua mission preservando le proprie prerogative di pluralismo, autonomia e indipendenza nell’interesse generale della libera informazione come garantito dalla nostra Costituzione”.

“Si tratta – concludono – di una sfida dalla quale nessuno può sottrarsi. Potremmo gettare le basi del confronto parlamentare negli Stati generali della Rai dove possano partecipare istituzioni, forze politiche e sociali interessate al rilancio del servizio pubblico”.