Mo: speaker camera Usa, ‘tempo di dare pieno sostegno a Israele’

Washington, 6 ago. (Adnkronos) – Lo speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson, ha fatto riferimento alle tensioni in Medio Oriente e ha invitato il presidente Joe Biden a “rilasciare immediatamente tutte le armi che sono state trattenute a Israele in passato, in modo che possa proteggere il suo popolo e scoraggiare l’Iran”. Lo riporta Ynet News.

Johnson ha aggiunto che deve essere “chiaro che ci saranno conseguenze economiche, militari e internazionali decisive se l’Iran interviene o sostiene qualsiasi attacco. Ora è il momento per la Casa Bianca di dare pieno supporto a Israele”.