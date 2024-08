Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Sulla vicenda del centro per l’immigrazione in Albania su cui la Meloni ha sprecato quasi un miliardo di euro per farsi campagna elettorale, torneremo presto”, intanto “c’è l’ennesima figuraccia internazionale che facciamo scrivendo in un vademecum alla polizia penitenziaria: mi raccomando, non corteggiate le donne albanesi. Questa operazione più che una tragedia sta diventando una commedia che non fa ridere nessuno”. Così Matteo Renzi nella enews.