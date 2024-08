“Gentilissimo Presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, le scrivo per trasmetterle i sentimenti di fortissimo sconcerto e preoccupazione della comunità che rappresento quale sindaco della Città di Montesarchio a causa dell’accumularsi di nuovi ritardi nella riapertura della linea ferroviaria Napoli-Valle Caudina-Benevento. Preoccupazioni condivise da tutti i 60.000 abitanti della Valle Caudina e dai 13 sindaci che fanno capo all’Unione dei Comuni “Città Caudina” presieduta dal collega sindaco di Arpaia Pasquale Fucci con il quale ho concordato questa iniziativa”. Cosi il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, in una lettera indirizzata al vertice Eav in merito alla questione della ferrovia Valle Caudina.

