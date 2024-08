Iran: “Risposta a Israele ci sarà”. WSJ: “Teheran ha spostato lanciamissili”

(Adnkronos) – L’Iran risponderà ai “crimini” di Israele ma non vuole l’escalation del conflitto in Medio Oriente. E’ quello che ha assicurato, secondo quanto riferiscono i media locali, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian al segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, da ieri in visita a Teheran. “L”Iran – ha detto – non sta assolutamente cercando di ampliare la portata della crisi nella regione, ma questo regime riceverà certamente una risposta per i suoi crimini e la sua arroganza”.

“Le azioni criminali di questo regime contro il popolo oppresso e indifeso di Gaza – ha denunciato ancora il presidente iraniano – come l’assassinio del martire Ismail Haniyeh nel nostro Paese sono un chiaro esempio della violazione di tutte le leggi e le norme internazionali”.

L’Iran sposta lanciamissili e conduce esercitazioni militari. E’ quanto hanno iniziato a osservare nel fine settimana scorso funzionari statunitensi, come riporta il Wall Street Journal. Si tratta di un segnale che potrebbe indicare che Teheran si prepara a un attacco nei prossimi giorni dopo le accuse a Israele per l’uccisione, mercoledì scorso a Teheran, del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh.

La Russia ha iniziato a consegnare apparecchiature avanzate di difesa aerea e radar all’Iran, che ne aveva fatto richiesta. Ad affermarlo sono funzionari iraniani citati dal New York Times.

In occasione della visita a Teheran ieri di Sergei Shoigu, i media iraniani hanno riportato le dichiarazioni con cui il presidente Masoud Pezashkian esprimeva all’ospite il desiderio del suo paese di espandere le relazioni con “il partner strategico Russia”. “La Russia è tra i paesi che sono stati al fianco della nazione iraniana nei momenti difficili”, ha affermato il presidente parlando con il segretario del Consiglio di sicurezza russo.

“Non esagerate”. E’ l’avvertimento che funzionari della coalizione internazionale a guida Usa hanno fatto a Israele, in vista di una risposta a un possibile attacco iraniano. Lo riferisce la tv israeliana Kan, secondo cui sarebbe stato chiesto a Tel Aviv di non reagire in modo troppo forte. “Pensateci bene – hanno ammonito – L’obiettivo alla fine è di non arrivare a una guerra totale”.

“Non c’è dubbio che l’obiettivo dell’uccisione di Ismail Haniyeh”, il capo politico di Hamas assassinato mercoledì scorso a Teheran, sia “quello di prolungare la guerra e ampliarne la portata”, ha detto il leader dell’Autorità palestinese, Mahmoud Abbas, in un’intervista all’agenzia russa Ria in vista della sua visita in Russia prevista per la prossima settimana.

L’uccisione di Haniyeh, ha aggiunto, è stata un “atto codardo”, uno “sviluppo pericoloso della politica israeliana”. E “avrà un impatto negativo sui negoziati in corso per porre fine all’aggressione e per il ritiro delle truppe israeliane da Gaza”. “Invitiamo – ha insistito il leader palestinese nell’intervista pubblicata sul sito della Ria – il nostro popolo alla perseveranza, all’unità e alla pazienza”.