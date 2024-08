E. Romagna: Conte incontra candidato De Pascale, focus su programma

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Lungo confronto in mattinata nella sede del Movimento 5 Stelle fra il presidente del M5S Giuseppe Conte e il candidato governatore dell’Emilia Romagna Michele De Pascale.

“Il mio rapporto di fiducia con il M5S è radicato nel tempo – sottolinea De Pascale -. La presenza nella coalizione del M5S è fondamentale: abbiamo lavorato insieme nel mio comune e questo rappresenta il prosieguo del lavoro fatto. Sia ai tempi della cabina di regia Covid degli enti locali che nel recente periodo dell’alluvione, ho lavorato molto con il Presidente Conte e il M5S, ci siamo impegnati insieme per le azioni di supporto ai cittadini”.

“Il rapporto e la collaborazione istituzionale con De Pascale è di vecchia data – ricorda Conte -. Per noi come sempre sono centrali i programmi e ci siamo trovati su tutti gli obiettivi fondamentali dell’azione che bisogna fare in Emilia Romagna: dall’impegno sulla sanità all’accelerazione sulle rinnovabili fino al potenziamento del trasporto ferroviario – a partire dal pendolarismo – e al rafforzamento delle misure di sostegno per le fasce più fragili della popolazione”.