Pnrr: P. De Luca (Pd), ‘Meloni fa gioco 3 carte sui dati, spesa in ritardo’

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Meloni continua a fare il gioco delle tre carte sul Pnrr. Non siamo i primi purtroppo. Quanto ai traguardi e agli obiettivi raggiunti, dopo il pagamento della V rata, lo stato di attuazione del Piano arriva al 37% del totale del cronoprogramma assunto”. Così il capogruppo democratico nella commissione affari europei della camera, Piero De Luca.

“È su questa base che va fatta una comparazione con altri Stati. Raccontare ogni volta i numeri assoluti del nostro avanzamento è del tutto fuorviante, considerato che siamo il Paese con il maggior numero di traguardi e obiettivi. In termini percentuali scopriamo invece che ci sono 4 Stati più avanti dell’Italia. Quello che più ci preoccupa però, come stiamo denunciando da tempo, è lo stato di avanzamento della spesa dei progetti. Il dato che la Premier omette ogni volta è il seguente: siamo a meno del 50% di spesa complessiva rispetto alle risorse ottenute finora. La messa a terra dei progetti è in forte ritardo e dovremmo spendere circa 140 miliardi nei prossimi due anni. Ecco la verità, diradata la nebbia della propaganda di Governo”.