La palla dell’assist da tramutare solo in gol gliel’ha offerta Mimmo Matera che, “per onestà intellettuale” ha richiamato i meriti dell’allora presidente dell’Asi nonché di Costantino Boffa, ex parlamentare di poche chiacchiere e molti fatti. Ora, Luigi Barone fa il punto, ricostruisce le vicende che hanno portato al clamoroso risultato, il finanziamento dello scalo merci di Ponte Valentino, per l’importo di 30 milioni di euro. “Risorse, così come il resto dei circa 90 milioni piovuti su Benevento e sul Sannio, determinati dal governo di centrodestra” – ricordavano ancora ieri il senatore Matera ed il deputato Rubano. “Riparto effettuato dopo aver avocato a sé fondi non spesi dalla Regione”. In quanto a Barone, oggi è il responsabile nazionale della Coesione Territoriale e delle Zes della Lega.

