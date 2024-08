Gb: Farage, ‘riconvocazione Parlamento appropriata in questo momento’

Londra, 5 ago. (Adnkronos) – “Sono totalmente sconvolto dai livelli di violenza visti negli ultimi giorni”. Lo ha scritto su X il leader del partito Reform Uk, Nigel Farage, commentando le rivolte dell’estrema destra in tutta l’Inghilterra e chiedendo la riconvocazione del Parlamento e la valutazione dell’impiego dell’esercito per prevenire ulteriori disordini dopo quanto accaduto a Southport. “Dobbiamo affrontare un dibattito più onesto riguardo questi argomenti vitali – ha aggiunto – e dare ai cittadini la sicurezza che esistono soluzioni politiche. In questo senso, una riconvocazione del Parlamento (andato in vacanza nei giorni scorsi, ndr) sarebbe un inizio appropriato”.

“Le intimidazioni e la minacce alla vita non hanno posto in una democrazia – ha scritto ancora Farage – E’ scioccante vedere tanti agenti di polizia feriti nel tentativo di mantenere la pace. E non possiamo non considerare l’utilizzo dell’esercito se la situazione deteriorasse ulteriormente”.