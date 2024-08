Ancora in riduzione l’apporto idrico sulla condotta del Biferno Torano con Gesesa costretto a fare di necessità virtù. E’ stato pertanto previsto un ampliamento delle zone con rubinetti a secco in tarda serata e di notte, anche Capodimonte e Ponticelli, già ieri, con sospensione prevista alle 22. Dato che evidenzia le criticità per il serbatoio Gesuiti e il suo riempimento del giorno precedente, perdurato anche ieri.

