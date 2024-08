Un successo a chiudere il ritiro di Roma del Benevento: 3-0 in amichevole contro la Primavera della Roma per la Strega nel terzo test di questo preseason giallorosso. Eric Lanini e Marco Pinato i protagonisti dell’ultima sfida giocata al Mancini Park che ha premiato la squadra di Gaetano Auteri, in assetto da ‘formazione tipo’ a una settimana dal debutto ufficiale in Coppa Italia Serie C, contro il Taranto.

