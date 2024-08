Siccità: Bonelli, ‘Sud in crisi, da Meloni solo silenzio’

Romaa, 3 ago. (Adnkronos) – “Il Sud Italia sta affrontando una grave emergenza idrica, accentuata dalla recente siccità che ha colpito in particolare la Sicilia e dal dato che su 100 litri di acqua potabile immessa, 42 litri si disperdono nella rete idrica. Il combinato disposto di effetti della crisi climatica e rete colabrodo sta mettendo in ginocchio il Paese, soprattutto al sud. Ma da Giorgia Meloni, silenzio e solo silenzio dalla su questa situazione e sui danni che la crisi climatica sta causando”. Così Angelo Bonelli portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Nel nostro docufilm WaterGate, oggi in esclusiva su today.it, che abbiamo iniziato e girato in Sicilia e in Romagna, mettiamo in luce il paradosso della regione siciliana dotata di invasi, ma priva delle risorse necessarie per i collaudi e la messa in sicurezza. E anche il problema che, rispetto all’alluvione del maggio 2023, in Romagna aspettano ancora le risorse promesse dal governo il giorno dopo l’alluvione. Anche la CAB, la cooperativa che ha salvato Ravenna permettendo di allagare le sue colture.”

“Tutta l’Italia è in ginocchio: mentre al nord si verificano alluvioni, il sud è colpito da siccità e desertificazione. Tuttavia, le politiche sul clima continuano a essere trascurate, con il governo che destina 14 miliardi di euro per il ponte sullo stretto invece di affrontare le emergenze sulla siccità e la messa in sicurezza il territorio. Paradossale Ecco perché è necessario investire risorse per sistemare la rete idrica e prevenire le alluvioni con una manutenzione periodica di corsi d’acqua e reti fognarie. Altro che ponte”.