Parigi 2024: Ruotolo (Pd), ‘ignobile caciara destra, Meloni inadeguata’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Imane Khelif è donna. Il solo fatto che è stato necessario spiegarlo ad alte cariche istituzionali che hanno confuso l’intersessualità con la transessualità dice tutto sulla disinformazione e l’incapacità di questo Governo a esprimersi su certe questioni. La pugile intersex da sei anni disputa gare femminili. Certe volte vince e certe volte perde”. Così in un post su Facebook Sandro Ruotolo, componente della segreteria Pd ed europarlamentare.

“La caciara della destra è ignobile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che addirittura accarezza la pugile Angela Carini a suo dire discriminata, procede nell’harakiri politico. Si è isolata in Europa votando contro Ursula von der Leyen come presidente della Commissione. Si è isolata pure nello sport, alle Olimpiadi di Parigi, con l’attacco ideologico contro il Cio sostenendo la battaglia contro la pugile algerina. Battaglie condotte su temi delicati con approcci ideologici pericolosi che rendono Giorgia Meloni inadeguata a rappresentare l’Italia, anche perché non spetta alla politica entrare nelle vicende dello sport e delle sue regole. Pensasse alle cose che le competono”.