Fi: martedì presentazione Festa Nazionale Giovani con Tajani

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Martedì, 6 agosto, alle ore 11, presso la sede del partito – via in Lucina, 17 – si terrà la conferenza stampa per la presentazione della Festa Nazionale di Forza Italia Giovani che, quest’anno, si svolgerà a Bellaria Igea Marina il 6, 7 e 8 settembre. Presenti alla conferenza stampa il segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Fi, Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri e Stefano Benigni, vicesegretario nazionale e segretario nazionale Fi Giovani”. Si legge in una nota di Fi.

“Il claim scelto dai Giovani di Fi per questa edizione è ‘Sognare in grande’, il più grande insegnamento del presidente Berlusconi, per costruire un’Italia più forte, più innovativa e all’altezza delle sfide globali, ma soprattutto capace di dare speranza alle nuove generazioni, un’Italia che liberi e sia in grado di realizzare ogni sogno”.