Bergamo: omelia funerali Sharon, ‘preghiamo per chi lavora per ricerca verità’

Bottanuco (Bergamo), 3 ago. (Adnkronos) – “Preghiamo anche per la conversione di chi ha prestato la mano al male, perché questi drammi non accadano più, così che la conversione possa diventare anche redenzione, così che nessuno viva più in esperienza come questa, come i suoi familiari che restano con questo dolore”. Così il parroco di Bottanuco, don Corrado Capitanio, ha proseguito l’omelia durante la messa per Sharon Verzeni, la 33enne uccisa nella notte tra lunedì 29 luglio e martedì 30 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. “Vogliamo pregare anche per coloro che in questi giorni stanno lavorando per la ricerca della verità, ce lo stiamo augurando tutti, perché lo spirito santo illumini e guidi il loro operato” ha poi concluso.