Trasporti: Iv a La Russa, ‘Salvini riferisca in Senato’

Roma, 2 ago (Adnkronos) – “Caro Presidente, come sarà anche a Lei evidente, il mese di luglio per i viaggiatori sulla nostra penisola, dai pendolari ai turisti, è stato il mese nero dei trasporti. Tutti i viaggiatori sono stati stremati da ritardi, cancellazioni e disservizi di ogni genere che hanno interessato aerei, treni e anche trasporti marittimi”. Così il gruppo parlamentare di Italia viva in una lettera al presidente del Senato Ignazio La Russa.

“In un Paese come il nostro, in cui il turismo è una voce fondamentale del PIL, i trasporti sono il primo biglietto da visita e la situazione è diventata ormai drammatica e fuori controllo. A tal proposito vengo a chiederle che il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini venga a riferire in Parlamento prima della pausa estiva, al fine di indicare quali strategie intenda mettere in atto per normalizzare una situazione ormai sfuggita di mano”, conclude Iv.