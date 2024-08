Parigi 2024: tennis, Musetti ko con Djokovic in semifinale, il serbo per l’oro contro Alcaraz

Parigi, 2 ago. (Adnkronos) – Non ce l’ha fatta l’azzurro Lorenzo Musetti a superare l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic nella semifinale del singolare maschile ai Giochi di Parigi 2024. Il serbo, numero uno del seeding olimpico, sul centrale del Roland Garros, sostenuto dal pubblico, l’ha spuntata in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 49 minuti, in una gara comunque molto tirata, e si andrà a giocare l’oro, mai vinto in carriera, nella finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Musetti, numero 11 del seeding, avrà la possibilità comunque di portarsi a casa un bronzo nella sfida contro il canadese Auger-Aliassime. A sostenere il carrarino in tribuna erano presenti le due finaliste del doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini oltre al ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e il numero uno della Federtennis Angelo Binaghi.