Mo: Turchia blocca Instagram, ‘ha censurato’ post condoglianze per Haniyeh

Ankara, 2 ago. (Adnkronos) – La Turchia ha bloccato l’accesso a Instagram. Lo ha reso noto l’Autorità turca di regolamentazione per l’informazione e le comunicazioni digitali, senza specificare il motivo o la durata del divieto. Il provvedimento segue le critiche del direttore della Comunicazione della presidenza turca Fahrettin Altun nei confronti della piattaforma, a causa della sua decisione di bloccare i post di condoglianze per l’uccisione di Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas.

“Questa è censura pura e semplice”, ha affermato Altun su X, mentre non sono giunti commenti immediati da parte della società madre di Instagram, Meta, né sul blocco di Instagram e né sulle parole di Altun.