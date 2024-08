Mattarella: ‘no a ombre passato, guidare storia verso maggiore umanità’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Il mondo ha conosciuto avanzamenti impensabili negli ultimi decenni. Occorre proseguire su quella strada, senza cedere a ombre del passato, perché non va smarrita l’ambizione di guidare la storia verso traguardi di maggiore umanità”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla rettrice dell’Università La Sapienza, Antonella Polimeni, in occasione del XXV Congresso mondiale di filosofia, che “per l’Italia è un grande onore ospitare”, rivolgendo “il benvenuto più caloroso ai tanti studiosi convenuti a Roma”.

“La filosofia, la conoscenza, il pensiero critico, sono ossigeno per la condizione umana. Le presenze al Congresso, da oltre cento Paesi, costituiscono un tesoro prezioso, nella pluralità di opinioni che arricchiranno la discussione. ‘La filosofia attraversa i confini’: il titolo che avete scelto -nota il Capo dello Stato- non poteva essere più adeguato. La cultura, per definizione, non conosce confini. A dare ancor maggiore rilievo ai vostri dialoghi è il contesto in cui stiamo vivendo, con guerre scellerate e feroci, con mutamenti climatici che pesano come macigni sul futuro delle nuove generazioni, con diseguaglianze non tollerabili tra i popoli e dentro i popoli, con sfide inedite per l’uomo”.

“Sfide –l’intelligenza artificiale, le tecnoscienze, le manipolazioni genetiche, fra le altre– che offrono al tempo stesso opportunità fino a ieri inimmaginabili per progredire, ma anche rischi che possono incidere sulla natura stessa di persone e comunità. Dialogo, ricerca, confronto, continueranno sempre a superare muri e pregiudizi, alimento alla speranza di un domani migliore. Auguro giornate proficue di riflessione. Ciascuna epoca -conclude Mattarella- sollecita intellettuali e studiosi a fare la loro parte”.