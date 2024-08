Non sarà domani, come aveva preventivato il direttore dei lavori Gaetano Ranieri, ma lo slittamento è di poche ore. Standoci sabato e domenica di mezzo, prima di lunedì la ditta esecutrice dei lavori di abbattimento e ricostruzione della “Federico Torre”, ossia la Cooperativa Briganti di Qualiano, delegata dal Consorzio tra Cooperative Conscoop di Forlì, non potrà prendere parte alla consegna dei lavori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia