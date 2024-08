Ddl sicurezza: protesta opposizioni in aula Camera, ‘forzature inaccettabili’

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Le opposizioni protestano in aula per “le forzature” con cui la maggioranza sta conducendo nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia l’esame del ddl Sicurezza. La capogruppo del Pd, Chiara Braga, ha denunciato “modalità di gestione non accettabile” con il contingentamento dei tempi “in assenza di alcun ostruzionismo da parte delle opposizioni” e su un provvedimento che “non è urgente”. Per questo Braga ha chiesto l’intervento del presidente della Camera, Lorenzo Fontana: “Le chiediamo di farsi garante, la forzatura fatta questa notte venga stigmatizzata”.

Alla richiesta del Pd si è unita anche Iv con Maria Elena Boschi: “Quanto accaduto è inaccettabile. Non si può andare avanti nei lavori facendo finta di nulla, ci uniamo alla richiesta di capigruppo”. Quindi Agostino Santillo dei 5 Stelle: “Sconcertante” quanto accaduto, denuncia il deputato M5S.