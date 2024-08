Corruzione: Toti, ‘viva la libertà, ho la coscienza a posto e mi difenderò da ogni accusa’

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – “Sono mancato per un po’, e soprattutto mi siete mancati tanto. Grazie mille a tutti coloro che in questi 86 giorni tramite la famiglia, l’avvocato, e in ogni modo possibile, mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. È stato il maggior conforto in questi giorni bui”. Sono le prime parole con cui l’ex governatore ligure Giovanni Toti saluta la libertà.

“Ci difenderemo da ogni accusa, con la coscienza a posto di chi non ha mai intascato un centesimo dei liguri, ma lasciamo una Liguria più ricca: di lavoro, di opportunità, di speranze” aggiunge Toti che ringrazia e saluta i suoi concittadini. “Un abbraccio a tutti, che spero di darvi fisicamente nelle prossime ore. Viva la Liguria. Viva la libertà” si conclude il suo post su Instagram.