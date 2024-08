Bergamo: sindaco Terno d’Isola, ‘chi ha info su omicidio Sharon Verzeni parli’

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – “L’amministrazione comunale si unisce all’appello diramato dai carabinieri del comando provinciale di Bergamo e sollecita la collaborazione di tutti. Invitiamo chiunque ritenga di essere in possesso di informazioni utili alle indagini sull’omicidio della nostra concittadina Sharon a contattare il Comando provinciale o le stazioni dei carabinieri di maggiore prossimità”. E’ l’appello, via social, del sindaco di Terno d’Isola (Bergamo) Gianluca Sala a due giorni dall’omicidio di Sharon Verzeni.

“Per gli inquirenti è fondamentale poter acquisire il maggior numero di informazioni da parte del territorio e le testimonianze dei cittadini rappresentano un valore aggiunto per l’attività degli investigatori” conclude il primo cittadino.