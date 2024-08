Sono in vendita dalle 14 di ieri i biglietti per la gara di Coppa Italia di Serie C con il Taranto, in programma il prossimo 11 agosto alle 20 allo stadio ‘Vigorito’, che segnerà il debutto ufficiale del nuovo Benevento di Auteri. Non si prevede il pubblico delle grandi occasioni ed è per questo che la società ha varato un paio di iniziative per l’occasione.

