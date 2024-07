Università: strategic affairs e gestione relazioni tra privati e Pa, nuovo master Lum a Milano

Milano, 31 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Strategic affairs, advocacy, lobby, rappresentanza d’interessi, comunicazione d’impresa nel pubblico e nel privato. Questo il programma che offre il master che avrà inizio il prossimo ottobre, nel campus della Lum school of management di Milano. Il master in ‘Strategic affairs e gestione delle relazioni tra privati e Pa’ sarà diretto dal professor Gianroberto Costa, coadiuvato dal direttore di Formateriziario Gabriele Cartasegna, dal referente per le relazioni di Lum a Milano Pietro Bonfiglio e dal delegato vescovile per le relazioni istituzionali della diocesi di Bergamo Monsignor Giulio Dellavite.

Il master che avrà una durata di 400 ore e sarà in presenza nella formula week end, si articolerà in due parti: una parte tecnico-propedeutica dove gli studenti verranno a conoscenza delle specificità delle varie figure e delle relative funzioni, con una dettagliata analisi dei risvolti giuridici, e una parte più emozionale, in cui verranno riportate testimonianze e casi concreti, seguite da laboratori in cui gli studenti simuleranno le pratiche di lobby.

Un segmento immersivo del Master si terrà a Roma, dove gli studenti saranno a contatto con organi istituzionali e centri di potere dello Stato. In occasione dell’avvio del Master il campus di Milano della Lum School of Management si proporrà come agorà per istituzioni e soggetti che vorranno trovare un terreno fertile di dialogo, attraverso eventi, convegni e workshop di studio e approfondimenti.

“Il master sarà una grande opportunità per giovani dinamici e per professionisti o manager sia privati che della PA che vogliono migliorare la propria professionalità e affinare le loro capacità relazionali” afferma il direttore del Master Gianroberto Costa. “Dal punto di vista sociale questo master creerà nuove figure professionali richieste dall’evoluzione delle democrazie internazionali. Per i giovani è una opportunità per una completa realizzazione lavorativa ed economica”, conclude.

Tra i docenti che si alterneranno durante il corso ci sono gli ex deputati Garosci e Palmieri, il senatore Garavaglia, il segretario di stato di Sm On. Fabio Righi, il presidente del gran consiglio delle confederazione Helvetica On. Guerra, Fabio Gabrielli, antropologo e ricercatore, Galtieri, presidente onorario della Corte dei Conti, Alessandra Ghisleri, Camillo Ricci di EP Comunicazione, Claudia Pomposo dello studio “Cattaneo, Zanetti e Pomposo”, Nicola Orsi, direttore delle relazioni istituzioni CdiO, Roberto Colangelo Direttore bilancio e partecipate del Comune di Milano, Antonello Turturiello, segretario generale e dg della Giunta Regione Lombardia oltre a professionisti della comunicazione delle istituzioni e delle pubbliche relazioni.