Ue: Furfaro (Pd), ‘attacco vergognoso e violento a Decaro, bene querela’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Vergognoso l’attacco di Christine Anderson, eurodeputata del partito neonazista ‘Alternativa per la Germania’, ad Antonio Decaro. Un attacco scomposto, volgare, basso, dove si insinua che con Antonio ci siano rischi di infiltrazione mafiosa alla Commissione Europea”. Così sui social il deputato democratico, responsabile nazionale welfare del Pd, Marco Furfaro.

“I neofascisti e i neonazisti fanno così: non sapendo contestare nel merito le persone, diventano violenti e attaccano a volte verbalmente, altre fisicamente. In questo caso anche con fake news, rivolte ad una persona di specchiata onestà, uno che nella politica e nella legalità ci crede davvero. Lo dimostra la sua storia. E non saranno personaggi come Anderson a metterla in discussione. Un abbraccio, Antonio. E hai fatto bene a querelare”.