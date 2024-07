Ucraina: Zelensky, ‘mondo intero vuole Mosca a prossimo vertice di pace’

Kiev, 31 lug. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato in un’intervista a diversi media francesi, che “il mondo intero”, compresa l’Ucraina, vuole che la Russia partecipi al prossimo vertice di pace.

“La maggioranza del mondo – afferma Zelensky – oggi dice che la Russia deve essere rappresentata al secondo vertice, altrimenti non otterremo risultati importanti. Poiché tutto il mondo la vuole al tavolo, non possiamo essere contrari”.