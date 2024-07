Parigi 2024: Ravetto, ‘ideologia woke contro diritti donne’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Quanto sta accadendo alle Olimpiadi di Parigi, dove domani la pugile italiana Carini dovrà combattere con un uomo, è una vera e propria vergogna. La realtà è solo una: con questa nuova tendenza, che tocca anche lo sport, ad essere penalizzate sono solo ed esclusivamente le donne. La Lega dice no. Con questa decisione, peraltro in contraddizione con quanto stabilito dalla International boxing association, si va contro l’etica dello sport e i diritti delle donne in nome dell’ideologia woke”. Così la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità del partito.