Mo: Borghi (Iv), ‘Libano su orlo esplosione, non possiamo stare alla finestra’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Il Libano è sull’orlo dell’esplosione. È nostro interesse primario intervenire e cercare e guidare una risoluzione della questione. Di sicuro non possiamo stare alla finestra”. Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, ospite di Coffee Break su La7.

“Chi pensa che la situazione si possa risolvere con un utopistico tavolo a cui si fanno sedere tutti gli attori è fuori dalla realtà. Tutto questo sconta lo stallo totale delle Nazioni Unite. Ricordo – aggiunge il senatore Iv – che abbiamo 1300 ragazze e ragazzi in quell’area, in forza di una risoluzione Onu, con funzione di cuscinetto. Su questo c’è un grandissimo punto di domanda. È chiaro che le regole di ingaggio non sono più aggiornate, e temo non siano aggiornabili. Noi possiamo fare tutto, tranne che trasformarci in spettatori”.