Canberra, 31 lug. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha messo in guardia dal rischio di escalation in Medio Oriente e ha esortato gli australiani a lasciare il Libano. In un messaggio video, ha detto ai cittadini australiani e ai residenti in Libano che “è il momento di andarsene. E Se vi trovate in Australia e state pensando di andare in Libano, non fatelo”.