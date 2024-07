Italia-Cina: segretario Pcc Shanghai, ‘qui 1.200 imprese italiane, 20% interscambio totale’

Shanghai, 31 lug. (Adnkronos) – “A Shanghai ci sono quasi 1.200 imprese italiane. L’interscambio Shanghai-Italia rappresenta quasi il 20% dell’interscambio totale tra Cina e Italia. E’ anche un canale principale per importare i beni dall’Italia, e noi vogliamo dare ancora un ulteriore contributo alla cooperazione Cina-Italia”. Lo ha detto il segretario del Partito comunista del Comitatio municipale di Shanghai, Chen Jining, nell’incontro con la premier Giorgia Meloni.

“Siamo onorati che lei abbia scelto Shanghai come una tappa durante la sua visita in Cina, il che riflette l’importanza che attribuisce a Shanghai.- – ha rimarcato Jining -. La Cina e l’Italia sono entrambe antiche civiltà e partner strategici globali con ampi interessi comuni e una profonda base di cooperazione”.