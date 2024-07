Infortuni: Eteria, arriva la t-shirt intelligente per la prevenzione nel settore delle costruzioni

Roma, 31 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Rilevare un ampio numero di parametri biovitali, nel totale rispetto dell’anonimato del lavoratore, con un alto grado di affidabilità e con la capacità di segnalare eventuali problematiche a chi lo indossa e al medico competente. Questo è il cuore del progetto di tutela del benessere e della salute di circa 150 lavoratori promosso dal Consorzio stabile Eteria e dai suoi soci Vianini Lavori (Gruppo Caltagirone), Itinera (Gruppo Gavio), Sinelec (Gruppo Gavio) e Icop.

Una tecnologia semplice da indossare, grazie a una t-shirt intelligente priva di componenti metallici e dotata di sensori polimerici tessili, impercettibili e integrati direttamente nel tessuto lavabile. Questa soluzione permette il monitoraggio dell’attività elettrica del cuore, l’analisi della respirazione e delle componenti del sudore, lo sforzo muscolare, la temperatura corporea, il battito cardiaco (Bpm), oltre che derivare parametri medici quali Hrv e stress factor.

I dati rilevati vengono poi inviati a una piattaforma tecnologica e allo smartphone dell’utente. L’attività di monitoraggio verrà raccolta e sintetizzata in report periodici finalizzati a rilevare anomalie, commentare i dati biovitali registrati e fornire indicazioni e suggerimenti di carattere medico-sanitario per la salute e il benessere del lavoratore.

Alla base della ‘Smart Shirt’ c’è un’innovativa tecnologia tessile in grado di rendere smart qualsiasi indumento, senza modificarne le caratteristiche tessili, salvaguardandone così la comodità di utilizzo e la possibilità di lavaggio. Il brevetto della ‘Smart-Shirt’ sensorizzata, certificata Medical Device, è stato realizzato dalla Società AccyouRate, creata da Proger Spa, prima società indipendente di Ingegneria in Italia, e dalla startup Let’s Wearable Solutions.

“Eteria, insieme ai suoi soci Vianini Lavori, Itinera, Sinelec e Icop, è la prima realtà del settore delle costruzioni a fornire ai propri dipendenti e a quelli di tutte le società consorziate un servizio innovativo di Protezione Sanitaria e Monitoraggio della salute dei lavoratori”, ha sottolineato l’amministratore delegato, Vincenzo Onorato, evidenziando come “questa iniziativa rispecchia il nostro approccio Total Worker Health, finalizzato a promuovere la tutela del benessere della persona, creando valore aziendale, benefici alle famiglie, alla sanità e alle parti sindacali e sociali”.

Il progetto coinvolgerà, su base volontaria, 150 dipendenti tra il Consorzio Eteria e le sue Consorziate e sarà condotto nell’assoluto rispetto della tutela dei dati personali secondo il regolamento privacy Gdpr 679/2016 e in aderenza alle raccomandazioni del Garante.