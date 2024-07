Un problema in più per Marcello Carli, per il quale si allunga la lista di esuberi da dover piazzare per liberare spazio in organico. Ad Acampora, Viviani e Benedetti, oltre che ad Alfieri, si è aggiunto anche Gaetano Letizia, tornato a essere abile e arruolabile dopo la sentenza di primo grado del procedimento sportivo sul caso calcioscommesse. Il difensore napoletano ha già fatto sapere di essere pronto a chiedere il reintegro, perché vuole riprendere ad allenarsi dopo esser rimasto fermo finora, in attesa che venisse messo un punto sulla vicenda che lo ha visto coinvolto insieme ad altri quattro ex compagni di squadra.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia