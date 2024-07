Il caldo torrido, unito al forte vento, sta favorendo il divampare di incendi in tutto il Paese.

Non è risparmiata la Campania, come anche il territorio sannita, dove ieri a Paduli il rogo ha interessato terreni che lambiscono la Statale 90 bis.

Travolta dal fronte delle fiamme un’azienda agricola, dove non è stato possibile mettere in salvo tutti gli animali, con diversi morti soffocati per il fumo. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile salvare la tenuta adiacente, a differenza della fattoria completamente distrutta.

Sull’innesco del rogo nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella dolosa, legato a mani criminali di uno o più piromani.

