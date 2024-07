Venezuela: Maduro ordina espulsione immediata diplomatici di 7 paesi

Caracas, 30 lug. (Adnkronos) – Il governo di Nicolás Maduro ha ordinato l’immediata espulsione del corpo diplomatico di 7 paesi presente in Venezuela. La misura, ha affermato il governo, mira a respingere “l’ingerenza straniera” nel processo elettorale della scorsa domenica.

L’espulsione dei diplomatici è stata ordinata dal Ministero degli Esteri e ha chiesto che fosse “immediata”. Si applicherà ai funzionari che si trovano in Venezuela in rappresentanza di Cile, Argentina, Costa Rica, Perù, Panama,Uruguay e Repubblica Dominicana .