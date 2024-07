Venezuela: Foti (FdI), ‘chiarezza sul voto, Parlamento assuma posizione netta’

Roma, 30 lug (Adnkronos) – “E’ dovere del Parlamento assumere una posizione molto netta. Non vogliamo sovvertire il risultato elettorale ma abbiamo dubbi e vorremmo avere la certezza che quel risultato non e’ il frutto di brogli e di verbali alterati ma il frutto della reale espressione popolare”. Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti presentando una risoluzione sulle conseguenze del voto in Venezuela e chiedendo una informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Speriamo che questa risoluzione sia approvata all’unanimità e che ci siano le condizioni d’aula per avere anche la presenza del ministro Tajani”, ha detto il capogruppo di FdI in commissione Esteri Giangiacomo Calovini.

“I risultati delle elezioni in Venezuela sono oggetto di forti dubbi che devono essere assolutamente risolti perché non è pensabile che in un Paese, che tra l’altro ospita più di un milione di cittadini di origine italo-venezuelana, il risultato elettorale possa essere così fortemente in dubbio per supposti, ma non tanto, brogli elettorali”, ha sottolineato Foti. . Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, illustrando in una conferenza stampa a Montecitorio la risoluzione presentata dal partito sulla situazione in Venezuela.