Rai: Antoniozzi (FdI), ‘attaccare Meloni e la figlia è da Corea del Nord’

Roma, 30 lug (Adnkronos) – “Il giornalista Rai che ha attaccato il presidente Meloni mettendo in mezzo una bambina, la figlia, dovrebbe chiedere di entrare nell’oligarchia di Kim Jong a Pyongyang: perché solo in quei posti il livello di critica riguarda gli aspetti personali e coinvolge una bambina che ha il diritto di essere tutelata come tutti i bambini del mondo”. Lo dice il vice capogruppo di FdI alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“I giornali di sinistra non dicono nulla su questo, perché l’ambliopia è nota: su Meloni si può dire tutto, per gli altri valgono rispetto della privacy e continenza di linguaggio. Mi chiedo come si possa attaccare un leader politico mettendo in mezzo la sua funzione di mamma, e lo direi ovviamente se riguardasse Schlein e qualsiasi altro esponente politico. Se questa è libertà di opinione vuol dire che siamo alla frutta”, aggiunge Antoniozzi.