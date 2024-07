Poste, prodotti al passo con evoluzione bisogni clienti prioritari: risparmio postale centrale

Roma, 30 lug. – (Adnkronos) – Per Poste Italiane, nel 2024 rimarrà “prioritaria” l’attenzione all’offerta di prodotti/servizi “al passo con l’evoluzione dei bisogni dei clienti, confermando la centralità del risparmio postale nell’offerta del Gruppo”. E’ quanto si legge nella nota di Poste Italiane con i risultati finanziari del secondo trimestre e del primo semestre 2024. In ambito assicurativo, specificamente nel comparto Investimenti Vita e Previdenza, il Gruppo “sarà impegnato nell’evoluzione dell’offerta commerciale, tenendo conto sia delle dinamiche di mercato che dell’ottimizzazione della qualità dei servizi, al fine di proteggere i risparmi dai rischi di mercato e dall’inflazione con il lancio di strumenti finanziari con caratteristiche adeguate all’attuale contesto”.

Nel comparto protezione il Gruppo “conferma la propria ambizione di ridurre la sottoassicurazione del Paese rendendo più accessibile la protezione assicurativa attraverso l’evoluzione dell’offerta e un modello di consulenza integrata”. Inoltre, il business di PostePay “evolverà verso soluzioni di pagamento digitali e innovative” mentre nel corso del 2024 i servizi di telefonia fissa saranno estesi alla clientela Piccoli Operatori Economici. In ambito Trasformazione e Innovazione Tecnologica “proseguirà nel corso dell’anno il percorso di rinnovo tecnologico e infrastrutturale degli uffici postali e dei centri di recapito”.