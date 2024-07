“Subito una soluzione per piazza Orsini. La chiusura del parcheggio avvenuta agli inizi di gennaio ha causato problemi enormi alle attività commerciali della zona”.

La sollecitazione è del consigliere comunale Vizzi Sguera, rivolta ieri mattina ai colleghi della commissione lavori pubblici. Disagi subìti non solo dagli esercenti delle attività gravitanti nell’area, ma innanzitutto da parte del gestore del parcheggio, che aveva sostenuto delle spese per investimenti (30mila euro circa) poco prima che l’attività gli fosse inibita da parte del Comune.

