Liguria: Antoniozzi, ‘sinistra massacra Toti e chiude occhi su Ermini’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Se l’ex vicepresidente del Csm ed ex deputato del Pd entra nel Cda di una holding sotto inchiesta per avere corrotto il presidente di una Regione di centrodestra, costretto per questo alle dimissioni, beh, qualcosa non va. Il Partito democratico della Liguria e quello retto da Elly Schlein mandano un loro uomo, ma non uno qualsiasi, l’ex vicepresidente dell’organo di autogoverno dei giudici, nella holding dell’imprenditore coinvolto principalmente nell’inchiesta. Ciò getta ulteriori ombre sulla vicenda giudiziaria e sul principio della moglie di Cesare già abbondantemente calpestato”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Il Pd -aggiunge- si assume inoltre la responsabilità di andare a gestire una holding che ha accusato di ogni nefandezza. Sono dati politici rispetto ai quali le sinistre e il possibile candidato Andrea Orlando non possono tacere. Giovanni Toti è stato massacrato dalla sinistra che però chiude un occhio, anzi tutti e due, sulla questione Ermini”.