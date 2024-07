Giunta come un fulmine a ciel sereno, la notizia dell’installazione di un antenna per la telefonia 5g nell’area antistante il cimitero comunale sta innescando la rabbia dei cittadini tanto da spingere alcuni di loro ad attivare una raccolta firme per chiedere all’amministrazione del sindaco Tommaso Nicola Grasso di tornare sui propri passi anche con una raccolta firme.

Ricordiamo che il provvedimento della giunta campolese era passato in silenzio. La decisione era stata presa lo scorso 17 maggio ed è venuta a galla solo ora per una casualità.

