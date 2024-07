Calcio: Abodi, ‘Lega Serie A ha rinuncia a ricorso contro Figc? Come previsto, ora tracciare rotta’

Parigi, 30 lug. (Adnkronos) – “Lega Serie A ha rinunciato al ricorso al Tribunale Nazionale federale contro la Figc? Come previsto. Accordo sui pesi? Mancano ancora delle settimane e saranno settimane di lavoro, di confronto, per arrivare ad un’intesa e dare un senso compiuto all’appuntamento del 4 di novembre che vuol dire non soltanto stabilire pesi e percentuali ma anche tracciare una rotta e che prevede altre tappe e quindi un viaggio molto più ricco di suggestioni”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi da tornato a Parigi per i Giochi 2024 , da Casa Italia dove ha incontrato il presidente del Cio Thomas Bach.