Bergamo: donna uccisa ha telefonato al 118, telecamere potrebbero aver ripreso killer

Milano, 30 lug. (Adnkronos) – Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata in strada a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, è riuscita a chiamare il 118 per farsi soccorrere mentre continuava a perdere sangue dalle coltellate alla schiena e al torace. Un ultimo gesto per provare a sopravvivere che non è bastato: è morta, alcune ore dopo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Ma in quella telefonata, che i carabinieri fanno fatica a confermare, potrebbe esserci qualche elemento utile alle indagini, e ancor più nelle telecamere presenti in zona, lungo via Castegnate, dove è stata ferita poco dopo la mezzanotte.

I militari dell’Arma hanno setacciato l’area del delitto e i cestini – i cittadini sono stati invitati a non buttare la spazzatura per non appesantire il lavoro di recupero di eventuali armi o indumenti sporchi di sangue – ma è soprattutto dai filmati delle telecamere comunali che potrebbe arrivare una risposta su un delitto con troppe domande. Quello che è certo è che, al momento, non risultano indagati: la vittima conviveva ma non è sul compagno, già sentito e in casa nel momento dell’aggressione, che si concentrano gli inquirenti che non escludono nessuna ipotesi.