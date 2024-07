Venezuela: Procaccini (FdI-Ecr), ‘Ue non riconosca elezione Maduro’

Roma, 29 lug (Adnkronos) – “L’Unione Europea non riconosca la rielezione di Nicolás Maduro e chieda la verifica dell’esito elettorale, a seguito delle irregolarità denunciate dalle opposizioni. Ci sono, infatti, molto elementi che pongono forti dubbi sul regolare svolgimento delle elezioni in Venezuela”. Lo afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.

“Il mancato accesso agli atti elettorali e l’assenza di un conteggio dei voti trasparente, come denunciato dalle stesse opposizioni e da più parti della comunità internazionale, indicano che non si è trattato di elezioni libere. E’ necessario venga pienamente rispettata la volontà del popolo venezuelano, che merita di decidere liberamente e democraticamente del proprio futuro, dopo 25 anni di oppressione e povertà”, aggiunge.