Rai: Bonelli, ‘Meloni nega ma dati disastrosi, riferisca in Vigilanza’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni non accetta critiche e continua a negare l’evidente occupazione della Rai da parte della destra. Contraddice le osservazioni della Commissione Europea sullo stato dell’informazione in Italia, specialmente riguardo a ‘TeleMeloni’, la Rai che lei e il suo governo stanno plasmando a loro immagine e somiglianza, sacrificando le trasmissioni più indipendenti”. Così il deputato di Avs e membro della Vigilanza Rai, Angelo Bonelli.

“Oltre alla censura politica, emergono dati preoccupanti: nei primi tre mesi del 2024, la Rai ha perso un milione di spettatori nei telegiornali, con cali significativi soprattutto nelle edizioni serali. Questo disastroso calo degli ascolti è la prova del fallimento della politica editoriale imposta dal governo, che utilizza la Rai come megafono del partito della premier”.

“Il report del consorzio Mfrr, co-finanziato dall’Unione Europea, conferma una situazione allarmante: dall’ottobre 2022 al giugno 2024, ci sono stati 193 incidenti contro giornalisti, rispetto ai 75 dei 22 mesi precedenti. Di questi, 54 sono stati diretti da esponenti politici. Il report descrive la Rai come “schiacciata ai desideri della maggioranza di governo” con crescenti casi di autocensura. Evidenzia anche la necessità di applicare l’European Media Freedom Act per garantire l’indipendenza dei media pubblici dalla politica e proteggere i giornalisti. Chiediamo alla Premier di riferire in Commissione di Vigilanza per giustificare le sue affermazioni e fornire prove concrete. E’ necessaria la riforma della Rai che la liberi dal controllo dei partiti e che riconsegni il ruolo di servizio pubblico per i cittadini e la democrazia nel nostro paese”.