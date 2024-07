Forte preoccupazione per alcuni casi di salmonella. Sono stati registrati in uno dei paesi del territorio caudino a causa di un focolaio scoppiato con diversi bambini che sono ricoverati presso gli ospedali di Benevento. Al momento sono nove i piccoli che si trovano nelle corsie del ‘Fatebenefratelli’ e del ‘San Pio’. Hanno, all’incirca, tra i 12 ed i 36 mesi e sono tutti accomunati dal fatto di frequentare un medesimo asilo privato della Valle. I nove bambini in questione hanno già ricevuto diagnosi di salmonella.

