Parigi 29 lug. (Adnkronos) – Altro oro per l’Italia dalla piscina della Defense Arena. Thomas Ceccon ha vinto la medaglia più preziosa nei 100 metri dorso ai Giochi di Parigi 2024, dopo l’oro di Martinenghi nei 100 rana. L’azzurro, primatista mondiale, ha chiuso con il tempo di 52.00 davanti al cinese Jiayu Xu, argento in 52.32 e allo statunitense Ryan Murphy bronzo in 52.39.