Carceri: Tajani, ‘visite in estate negli istituti, da FI soluzioni pratiche per risolvere problemi’**

Roma, 29 lug (Adnkronos) – “Intervenire sulla situazione delle carceri è parte integrante del nostro programma politico. Il governo sta cercando di mettervi rimedio, non è facile”. Lo ha detto Antonio Tajani illustrando le iniziative di FI sulle carceri. “Abbiamo elaborato un documento in collaborazione con il Partito Radicale, organizzeremo visite in molte carceri italiane durante l’estate per fare l’esame della situazione. Incontreremo direttori, detenuti, polizia penitenziaria, tutti gli operatori, i garanti dei detenuti, i giudici di sorveglianza”, ha spiegato Tajani.

“Abbiamo sollecitato Zangrillo perchè acceleri i tempi del contratto collettivo della Polizia penitenziaria, che è già in fase avanzata”, ha annunciato tra l’altro il leader di FI anticipando la sua visita mercoledì al carcere di Paliano. “Abbiamo una serie di iniziativa che dovranno essere illustrate al ministro Nordio. Il nostro lavoro non è scelta vista come polemica, è costruttivo, per raccogliere il maggior numero di dati e informazioni e dare un contributo, soluzioni pratiche per vedere cosa si può fare senza interventi legislativi per aiutare a risolvere i problemi della situazione carceraria”, ha aggiunto Tajani.