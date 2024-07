Mo: Norvegia esorta propri cittadini a lasciare il Libano

Oslo, 28 lug. (Adnkronos) – L’ambasciata norvegese in Libano esorta i propri cittadini a lasciare il Paese. “Il conflitto tra Hezbollah e Israele è aumentato”, afferma l’ambasciata in un post in lingua araba sui social. “Le autorità norvegesi vi ricordano le linee guida di viaggio che incoraggiano tutti i cittadini norvegesi a lasciare il paese. Nel caso in cui la situazione peggiori, le opzioni di viaggio al di fuori del Libano potrebbero diventare limitate. In una situazione del genere, l’ambasciata norvegese avrà risorse molto limitate per assistere i cittadini norvegesi a lasciare il paese”.